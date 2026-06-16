В Светлом возбуждено дело против водителя, сбившего мужчину на «зебре» в марте

Следователи ОМВД России по Светловскому городскому округу возбудили уголовное дело против 46-летнего местного жителя. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем тяжкий вред здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ).
Авария произошла 25 марта 2026 года около 19:09 на дороге «Ижевское — Светлый». Водитель «Мерседеса» наехал на 34-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные переломы. Сейчас он находится на искусственной вентиляции лёгких.
Автомобиль подозреваемого изъяли и поместили на специализированную стоянку. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.