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В Светлом возбуждено дело против водителя, сбившего мужчину на «зебре» в марте

Следователи ОМВД России по Светловскому городскому округу возбудили уголовное дело против 46-летнего местного жителя. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем тяжкий вред здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ).Авария произошла 25 марта 2026 года около 19:09 на дороге "Ижевское —…

Источник: Янтарный край

Следователи ОМВД России по Светловскому городскому округу возбудили уголовное дело против 46-летнего местного жителя. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем тяжкий вред здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ).

Авария произошла 25 марта 2026 года около 19:09 на дороге «Ижевское — Светлый». Водитель «Мерседеса» наехал на 34-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные переломы. Сейчас он находится на искусственной вентиляции лёгких.

Автомобиль подозреваемого изъяли и поместили на специализированную стоянку. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.