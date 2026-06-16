Строитель незавершенного дома на улице Фестивальной в Курске признан банкротом

«СК “Новый Курск”» была одним из трех девелоперов, которые в 2016 году подписали соглашение о строительстве на 54 га в северо-восточной части областного центра малоэтажного микрорайона с тем же названием. Объем инвестиций оценивался в 9,4 млрд руб., планировалось возвести около 300 тыс. кв. м жилья за 8−10 лет — примерно 150 домов в 3−4 этажа в трех жилых комплексах. Однако МКД на улице Фестивальной, который компания начала строить в том же году, так и не был завершен. В 2023-м работы на объекте полностью остановились, а дольщики более двух лет не получали статуса обманутых, хотя формально проблема с ними считалась закрытой. Губернатор Александр Хинштейн заявлял, что этот недострой «скрыли от федерального центра, не включив в Единый реестр проблемных объектов», из-за чего дольщики не могли претендовать на компенсации или достройку за счет бюджета. В октябре прошлого года 23 семьи в качестве компенсации получили ключи от квартир в другом доме, расположенном в жилом комплексе в микрорайоне Северный.