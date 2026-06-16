Агроном Тихонова рассказала, можно ли удобрять цветы самодельными средствами

В естественной среде в почве обитают бактерии, способствующие разложению органических веществ, а также грибы, выделяющие питательные элементы в процессе своей жизнедеятельности. Однако в горшках с комнатными растениями таких природных процессов не происходит. Поэтому агроном Елизавета Тихонова в комментарии для 360.ru посоветовала применять исключительно искусственные удобрения, особенно в период цветения.