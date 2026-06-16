Агроном Тихонова рассказала, можно ли удобрять цветы самодельными средствами

Комнатные растения растут в ограниченном пространстве, поэтому их питание зависит только от удобрений. На рынке представлено множество видов удобрений: жидкие, сухие, гранулированные длительного действия, корневые подкормки и удобрения для листьев. Специалисты советуют не экономить на качественных удобрениях и избегать экспериментов с самодельными средствами.
В естественной среде в почве обитают бактерии, способствующие разложению органических веществ, а также грибы, выделяющие питательные элементы в процессе своей жизнедеятельности. Однако в горшках с комнатными растениями таких природных процессов не происходит. Поэтому агроном Елизавета Тихонова в комментарии для 360.ru посоветовала применять исключительно искусственные удобрения, особенно в период цветения.
Азотные удобрения необходимы для активного роста зелёной массы растений. Подкормку следует проводить примерно раз в две недели, используя только профессиональные средства. А вот самодельные удобрения, по словам Тихоновой, могут привести к появлению вредителей, таких как трипсы и дрозофилы.
Флорист Елизавета Ястова считает, что выбор между покупными и самодельными удобрениями — личное дело каждого. Однако в готовых удобрениях уже указаны пропорции, частота поливов и время применения, тогда как при самостоятельном приготовлении сложно соблюдать пропорции, что может навредить растениям.
Эксперты также подчёркивают важность правильного режима полива. Некоторые растения требуют постоянно влажной почвы, другие — могут погибнуть от избытка влаги. Перед уходом за комнатными растениями важно изучить их потребности и создать оптимальные условия для роста.