На Дону развитию семейного бизнеса может помочь статус федерального предпринимательства

В Ростовской области развитию семейного бизнеса может поспособствовать присвоение ему статуса федерального предпринимательства. Об этом в ходе открытого интервью «Проблемы и перспективы развития семейного бизнеса в Ростовской области в непростых экономических условиях» «Ъ-Ростов» сообщила Анна Липинская, директор по развитию ООО «Система комплексного строительства».
По данным спикера, для более устойчивого развития семейного предпринимательства необходимо формировать структуру передачи бизнеса по наследству. «Важно определить суть семейного бизнеса, под какие критерии он подпадает. Потому что семейный бизнес — это про определенные ценности. Тут совершенно другая система управления. МСоздание преемственности, передача бизнеса по наследству — это важно и закрепление позволит избежать различных трудностей», — отметила эксперт.
Сейчас, по мнению госпожи Липинской, в Ростовской области развитию семейного предпринимательства в основном способствуют общественные объединения.