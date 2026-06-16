На Дону развитию семейного бизнеса может помочь статус федерального предпринимательства

По данным спикера, для более устойчивого развития семейного предпринимательства необходимо формировать структуру передачи бизнеса по наследству. «Важно определить суть семейного бизнеса, под какие критерии он подпадает. Потому что семейный бизнес — это про определенные ценности. Тут совершенно другая система управления. МСоздание преемственности, передача бизнеса по наследству — это важно и закрепление позволит избежать различных трудностей», — отметила эксперт.