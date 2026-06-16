Сильные дожди накроют Нижний Новгород вечером 16 июня

Из-за ухудшения погодных условий жителям рекомендуют соблюдать осторожность, особенно во время поездок на автомобиле. Во время сильного дождя заметно снижается видимость, а дорожное покрытие становится более скользким. Кроме того, могут размываться обочины и грунтовые дороги, что увеличивает риск заносов и других опасных ситуаций на трассах.