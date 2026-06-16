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Сильные дожди накроют Нижний Новгород вечером 16 июня

Непогода сохранится в городе и районах области до ночи 17 июня.

Источник: Комсомольская правда

Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде и ряде районов области уже в ближайшие часы. По прогнозу синоптиков, осадки начнутся местами в регионе в течение 1−3 часов 16 июня и сохранятся в ночные часы 17 июня, сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Из-за ухудшения погодных условий жителям рекомендуют соблюдать осторожность, особенно во время поездок на автомобиле. Во время сильного дождя заметно снижается видимость, а дорожное покрытие становится более скользким. Кроме того, могут размываться обочины и грунтовые дороги, что увеличивает риск заносов и других опасных ситуаций на трассах.

Водителям советуют заранее выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Особую внимательность следует проявлять на загородных дорогах и участках с плохим покрытием.