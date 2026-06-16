Глеб Никитин провел встречу с советником министра МЧС России Даниилом Мартыновым

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и советник министра МЧС России Даниил Мартынов обсудили в рамках рабочей встречи проведение в Нижегородской области Международного слета волонтеров-поисковиков (18+). Об этом глава региона сообщил в своем макс-канале.
Крупнейшее в России мероприятие подобного уровня объединило в тактико-специальных учениях 500 специалистов со всех регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья.
Как отметил Никитин, cначала участники cлета прошли теоретический блок и мастер-классы от ведущих экспертов МЧС и Национального центра помощи по следующим направлениям: медицина, связь, разведка, ориентирование, картография и выживание в дикой природе. Затем состоялись полевые учения, в том числе ночные, где волонтеры отрабатывали алгоритмы взаимодействия между поисковыми отрядами и экстренными службами.
«Все это — подготовка к финальным 40-часовым учениям, максимально приближенным к реальному поиску. Главная цель слета — укрепить сотрудничество между общественными организациями и государственными структурами ради общей задачи — безопасности людей», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что Сергей Цивилев и Глеб Никитин обсудили развитие энергосистемы Нижегородской области.