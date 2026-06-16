Власти Перми прокомментировали изменения в управлении театром «У Моста»

По словам властей, такая модель уже применяется в федеральных учреждениях, в том числе в «Большом». В рамках реформы театры внесут изменения в свои уставы: художественный руководитель будет отвечать за творческую политику и работу с труппой, а директор — за организацию деятельности и ресурсы. Власти считают, что это позволит повысить эффективность управления.