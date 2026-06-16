Изучение тропических бабочек-долгожителей поможет раскрыть механизмы старения

Аналогичные различия ученые обнаружили и в том, насколько быстро дряхлели мускулы бабочек и уменьшалась масса их тела. У геликонид этот процесс протекал в несколько раз медленнее, чем у других нимфалид, что свидетельствует о наличии у них адаптаций, замедляющих старение организма и помогающих некоторым видам этих бабочек прожить около года, что является очень долгим сроком жизни для насекомых. Это делает их особенно интересными для дальнейшего изучения, подытожили ученые.