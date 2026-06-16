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В Гурьевском районе с помощью беспилотника обнаружили опасные заросли боярышника

Все растения владелец поля должен уничтожить.

Беспилотник помог специалистам Россельхознадзора по Калининградской области обнаружить боярышника на земельном участке в поселке Малое Луговое Гурьевского района. О проведенном обследовании сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на территории муниципалитета была установлена карантинная фитосанитарная зона, разработана программа по локализации очага и ликвидации популяции растения.

Пользователь поля получил предостережения, его также обязали уничтожить боярышник и его поросль: выкорчевать кусты и сжечь.