Закончилась массированная атака БПЛА на Воронежскую область

В Воронежской области около 18:00 был объявлен отбой опасности атаки БПЛА. При этом в дневное время в небе над Воронежем и в пригороде средствами ПВО были обнаружены и уничтожены еще три беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере «Макс».