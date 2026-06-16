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Закончилась массированная атака БПЛА на Воронежскую область

В Воронежской области около 18:00 был объявлен отбой опасности атаки БПЛА. При этом в дневное время в небе над Воронежем и в пригороде средствами ПВО были обнаружены и уничтожены еще три беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере «Макс».

Источник: Коммерсантъ

В Воронежской области около 18:00 был объявлен отбой опасности атаки БПЛА. При этом в дневное время в небе над Воронежем и в пригороде средствами ПВО были обнаружены и уничтожены еще три беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в мессенджере «Макс».

С утра 16 июня над одним городским округом и тремя районами Воронежской области ликвидировали шесть дронов. А в ночь над областным центром и девятью районами были уничтожены еще 19 беспилотников. В результате ночной атаки повреждения получил инфраструктурный объект. Также в Воронеже обломки сбитого дрона повредили автомобиль.

Сегодня в Воронеже несколько раз включалась сирена, предупреждающая о непосредственной угрозе удара БПЛА. В связи с этим было прервано проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-х классов: школьников спустили в укрытия, где они провели более двух часов. Позже региональное министерство образования объявило о переносе экзаменов. Проведение их 16 июня было «признано нецелесообразным». Конкретная дата резервного дня проведения экзаменов пока не определена.

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