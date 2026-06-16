В Тверской области трудовой опыт получили более 4,7 тысячи подростков

Более 4,7 тыс. подростков получили трудовой опыт в Тверской области с начала 2026 года, сообщили в аппарате правительства региона. Такая работа ведется в соответствии с целями национального проекта «Кадры».
Наиболее активно школьники выходят на подработку летом: в период каникул предприятия и организации региона предлагают им временные рабочие места. Сейчас большая часть трудоустроенных подростков — более 2,5 тыс. человек — работает в школах. Ребята занимаются благоустройством территорий образовательных учреждений.
Кроме того, в больницах и поликлиниках сегодня заняты 448 ребят: юноши работают дворниками и разнорабочими, девушки — помощниками медрегистраторов и делопроизводителями. Кроме того, школьники помогают поддерживать чистоту и порядок в медицинских учреждениях.
Временные рабочие места для подростков создаются и в других сферах — промышленности, торговле, общественном питании и других отраслях. К трудоустройству школьников подключаются в том числе крупные предприятия региона, среди которых «Кимрская фабрика им. Горького», Тверской вагонзавод и другие.
Расширению числа вакансий способствует региональная поддержка работодателей. На сегодняшний день более 40 предприятий получили компенсации затрат, связанных с временным трудоустройством подростков. Всего в 2026 году в Верхневолжье планируют обеспечить трудовым опытом более 26,5 тыс. подростков.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.