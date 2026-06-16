Рост поступлений от НДФЛ смягчил падение налогов от прибыли ростовского бизнеса

Для Ростовской области эта тенденция особенно актуальна. Регион вошел в число субъектов со снижением поступлений налога на прибыль организаций. По данным Счетной палаты, по итогам января—марта поступления по этому налогу на Дону сократились на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, Ростовская область оказалась в числе 14 регионов страны, где отрицательная динамика по налогу на прибыль сохраняется уже третий год подряд.