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Главные новости к вечеру 16 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 16 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва на 20 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Трамп объявил о скором возврате санкций на нефть из РФ

Источник: Reuters

Американский лидер Дональд Трамп допустил скорое восстановление ограничений на российскую нефть. Причиной он назвал нормализацию поставок через Ормузский пролив. Полноценное движение по этому морскому коридору возобновится 19 июня, уточнил президент.

ФБР предотвратило атаку на турнир UFC у Белого дома

Источник: AP 2024

ФБР совместно с полицией США предотвратило вооруженное нападение на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоялся в ночь на понедельник на территории Белого дома. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Лидеры G7 договорились усилить санкционное давление на Россию

Источник: Reuters

Лидеры стран «Группы семи» на саммите во Франции пришли к единому мнению, что санкционное давление на Россию необходимо наращивать. Об этом во вторник сообщило агентство EFE, ссылаясь на информированные источники.

В Крыму запретят движение мототехники по ночам

Источник: РИА "Новости"

Власти Крыма с 17 июня вводят ночной запрет на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов и мотороллеров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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