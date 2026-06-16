Главные новости к вечеру 16 июня 2026 года

Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
Трамп объявил о скором возврате санкций на нефть из РФ
Американский лидер Дональд Трамп допустил скорое восстановление ограничений на российскую нефть. Причиной он назвал нормализацию поставок через Ормузский пролив. Полноценное движение по этому морскому коридору возобновится 19 июня, уточнил президент.
ФБР предотвратило атаку на турнир UFC у Белого дома
Лидеры G7 договорились усилить санкционное давление на Россию
Лидеры стран «Группы семи» на саммите во Франции пришли к единому мнению, что санкционное давление на Россию необходимо наращивать. Об этом во вторник сообщило агентство EFE, ссылаясь на информированные источники.
В Крыму запретят движение мототехники по ночам
Власти Крыма с 17 июня вводят ночной запрет на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов и мотороллеров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.