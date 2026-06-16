Ростовская область третий год подряд теряет доходы от налога на прибыль

По данным ведомства, в первом квартале 2026 года поступления налога на прибыль в Ростовской области сократились на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион вошел в число 14 субъектов РФ, где отрицательная динамика по этому налогу сохраняется третий год подряд.