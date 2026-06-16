Алан Цараев подписал двухлетний контракт с «Ротором»

Алан Цараев родился 1 июля 1999 года в Анапе — городе, где начинал и завершал карьеру его отец, Альберт Цараев. Футбольное воспитание Алан получил под его руководством: тренировался в анапской футбольной школе, которая являлась филиалом академии ФК «Краснодар».