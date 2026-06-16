В Нижегородской области завершен нерестовый период и сняты ограничения на рыбалку

«Нерестовый запрет в Нижегородской области действовал с 1 апреля. Эта мера была необходима для создания благоприятных условий естественного воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов. С 16 июня ограничения сняты и для тысяч любителей-рыболовов региона открывается полноценный сезон рыбалки. Благодаря соблюдению правил рыболовства в нерестовый период удалось сохранить естественный цикл воспроизводства рыбных запасов», — подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьев.