В Нижегородской области завершен нерестовый период и сняты ограничения на рыбалку

В Нижегородской области официально завершился нерестовый период. В связи с этим рыбаки-любители могут осуществлять рыболовство всеми разрешенными способами. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
«Нерестовый запрет в Нижегородской области действовал с 1 апреля. Эта мера была необходима для создания благоприятных условий естественного воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов. С 16 июня ограничения сняты и для тысяч любителей-рыболовов региона открывается полноценный сезон рыбалки. Благодаря соблюдению правил рыболовства в нерестовый период удалось сохранить естественный цикл воспроизводства рыбных запасов», — подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьев.
Как сообщили в министерстве, в период нереста на территории региона были усилены контрольно-надзорные мероприятия в сфере рыболовства. Совместные рейды органов рыбоохраны, полиции и Минлесхоза позволили выявить и пресечь нарушения, а также очистить рыбохозяйственные водоёмы от запрещенных орудий лова.
В ведомстве добавили, что с сегодняшнего дня на территории Нижегородской области сняты ограничения движения на маломерных судах на нерестовых участках. Рыбаки могут использовать снасти в соответствии с действующими Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.
Напомним, что с правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом министерства сельского хозяйства РФ от 13 октября 2022 г. № 695, можно ознакомиться на сайте Минлесхоза Нижегородской области.