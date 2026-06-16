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В КЧР начали проверку после жесткой посадки вертолета

В районе Архыза произошла жесткая посадка вертолета. Специалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте проводят комплекс мероприятий для установления всех причин и условий случившегося.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки вертолета в Карачаево-Черкесской Республике. Инцидент произошел в районе курортного поселка Архыз, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Доследственную проверку по факту авиационного происшествия проводит Минераловодский следственный отдел на транспорте. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств случившегося.

По данным Южной транспортной прокуратуры, в результате инцидента никто не пострадал. Надзорное ведомство также организовало собственную проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.