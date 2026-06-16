В КЧР начали проверку после жесткой посадки вертолета

Следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки вертолета в Карачаево-Черкесской Республике. Инцидент произошел в районе курортного поселка Архыз, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Доследственную проверку по факту авиационного происшествия проводит Минераловодский следственный отдел на транспорте. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств случившегося.
По данным Южной транспортной прокуратуры, в результате инцидента никто не пострадал. Надзорное ведомство также организовало собственную проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.