На Куршской косе показали лесную орхидею с роскошным ароматом и попросили её не срывать

«Не торопитесь искать, чтобы сорвать и поставить в вазу. С нашей орхидеей это не работает. Природное таинство открывается только внимательным и осторожным наблюдателям, рискующим с помощью фотокамеры унести с собой красоту. А дурманящий запах оставить лишь в воспоминаниях», — обращаются к гостям в нацпарке.