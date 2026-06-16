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24 мигранта-нарушителя покинут территорию Калининградской области

Нелегалов задержали при проведении специального полицейского мероприятия.

В Калининградской области провели рейды в рамках операции «Нелегал-2026»: проверяли стройки и места массового пребывания иностранцев. По данным областного УМВД, удалось выявить 235 фактов нарушения миграционного законодательства.

161 мигрант получил административный протокол за нарушение правил въезда и пребывания, 10 оштрафованы за незаконную работу, еще 53 получили запрет на въезд на территорию России. 24 мигранта-нарушителя принудительно покинут территорию Калининградской области.

Кроме того, за незаконное привлечение иностранцев к работе наказали и 34 жителей региона. Общая сумма штрафов превысила 853 тыс рублей.

Заведено 7 уголовных дел.