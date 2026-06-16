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В Гвардейске появится ещё одна набережная и экотропа со скульптурами

Для туристов разработают квест по городу.

Источник: Клопс.ru

В Гвардейске благоустроят часть берега от замка Тапиау до Дома культуры на Красноармейской. Там появится экотропа, рассказала глава муниципального округа Анна Сбойнова в прямом эфире Центра управления регионом во вторник, 16 июня.

Сейчас рабочие расчищают территорию. После завершения на всём протяжении планируют установить небольшие скульптуры. Для туристов разработают квест по городу.

«В ближайшее время появится набережная для прогулок, и это закольцует туристические маршруты. Территория подойдёт не только гостям Гвардейска, но и горожанам, которые хотят спокойно провести время у воды», — добавила Сбойнова.

Отдельный проект касается другой набережной на реке Дейме. Она тянется в сторону устья Преголи от Дома-музея Коринта. Отсюда открываются виды на замок Тапиау. Проект обновления заявили на федеральный конкурс по благоустройству, однако итоги пока не подвели.

В Гвардейске на время ремонта моста через Преголю установят наплавную переправу.

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