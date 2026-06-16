В Гвардейске появится ещё одна набережная и экотропа со скульптурами

Отдельный проект касается другой набережной на реке Дейме. Она тянется в сторону устья Преголи от Дома-музея Коринта. Отсюда открываются виды на замок Тапиау. Проект обновления заявили на федеральный конкурс по благоустройству, однако итоги пока не подвели.