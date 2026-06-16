Американец сбросил 54 килограмма за девять месяцев: секрет — в новых привычках

Тре Хаббард из США сумел похудеть на 54 килограмма за девять месяцев — об этом он рассказал изданию SWNS. Несколько лет назад мужчина столкнулся с депрессией, которая привела к серьёзному набору веса: масса тела достигла 134 килограммов. В какой‑то момент Тре решил кардинально изменить ситуацию и начал внедрять в жизнь небольшие, но систематические привычки.