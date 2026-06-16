Американец сбросил 54 килограмма за девять месяцев: секрет — в новых привычках

Тре Хаббард из США сумел похудеть на 54 килограмма за девять месяцев — об этом он рассказал изданию SWNS. Несколько лет назад мужчина столкнулся с депрессией, которая привела к серьёзному набору веса: масса тела достигла 134 килограммов. В какой‑то момент Тре решил кардинально изменить ситуацию и начал внедрять в жизнь небольшие, но систематические привычки.
Ключевыми элементами его преображения стали простые, но дисциплинирующие действия. Прежде чем лечь спать, Хаббард готовит еду на следующий день — это помогает избежать спонтанных и зачастую нездоровых перекусов. Кроме того, он заранее собирает спортивную сумку: так снижается риск отложить тренировку из‑за нехватки времени или снаряжения.
Важную роль сыграла и повышенная физическая активность: Тре поставил себе цель проходить 12−15 тысяч шагов ежедневно. По его словам, такая нагрузка оказалась вполне посильной и постепенно вошла в привычку, давая ощутимый эффект. Ещё один небольшой лайфхак касается утреннего пробуждения: мужчина ставит будильник подальше от кровати. Это заставляет сразу подняться и помогает быстрее включиться в ритм дня.
Хаббард подчёркивает: возвращение к упорядоченному распорядку дня заметно улучшает самочувствие и настроение. «Если возвращаешься хоть к какому‑то порядку, день становится чуточку лучше», — отмечает он. История Тре показывает, что впечатляющие результаты достижимы не за счёт экстремальных мер, а благодаря последовательности и формированию полезных повседневных привычек.