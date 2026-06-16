В деревне Дубровское Подмосковья пройдет гастрономический забег

Спортивно-гастрономический забег «Сырный трейл» пройдет 11 и 12 июля на территории сыроварни Олега Сироты в деревне Дубровское Московской области. Мероприятие проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Программа рассчитана на участников с разным уровнем подготовки: для них организуют дистанции от 500 м до 25 км, а также семейную эстафету. Маршруты пройдут по территории фермы — участники пробегут мимо коровников, а на пунктах питания смогут попробовать сыры и безалкогольные напитки. Кроме того, в программу войдут карнавальный старт «Народы мира», забег в лаптях, интерактивные активности и ночная дистанция на 10 км.
Зарегистрироваться можно до 6 июля по ссылке. Там же можно найти полную программу мероприятий.
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