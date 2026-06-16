«Балтберегозащита» нашла подрядчика для аварийно-восстановительных работ на склоне возле спуска в Заостровье. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявку на участие в торгах подала только одна компания. Контракт заключили с ООО «Амберстрой». Организация снизила начальную стоимость на 873 тысячи рублей — до 42,8 миллиона.
Согласно документам, работы проведут на обрушающемся склоне недалеко от мола. Проект предполагает забивку деревянных свай и укрепление откоса геобэгами и каменной наброской. Общая протяжённость участка побережья составляет около 220 метров. Аварийно-восстановительные работы необходимо провести до 30 декабря 2026 года.
ООО «Амберстрой» зарегистрировано в Калининграде. Генеральным директором компании является Роман Баранов. Ранее организация занималась аварийными работами на русле реки Алейки и берегоукреплением в Куликово.