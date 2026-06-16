Донским аграриям предстоит убрать почти 3,3 миллиона гектаров зерновых

Готовность техники к уборке составляет около 90%. На поля выйдут 12,8 тысячи зерноуборочных комбайнов, 28 тысяч тракторов и другая техника. На поддержку сельхозпроизводителей в этом году выделено около 3,6 миллиарда рублей.