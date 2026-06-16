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В Твери прошел спортивный фестиваль «Атлетик Лига»

Соревнования организовали в двух дисциплинах — прыжках в длину и прыжках с шестом.

Спортивный фестиваль «Атлетик Лига» прошел 12 июня в Твери, сообщили в аппарате правительства Тверской области. Мероприятие организовали в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».

Фестиваль по легкой атлетике прошел в Твери уже в седьмой раз. В нем участвовали спортсмены из России и Белоруссии. Соревнования организовали на городских площадях и улицах в двух дисциплинах — прыжках в длину и прыжках с шестом. Благодаря открытому формату посмотреть их могли все желающие — жители города и туристы. Кроме того, в программу вошли развлечения, конкурсы и спортивное шоу.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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