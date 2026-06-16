В Твери прошел спортивный фестиваль «Атлетик Лига»

Фестиваль по легкой атлетике прошел в Твери уже в седьмой раз. В нем участвовали спортсмены из России и Белоруссии. Соревнования организовали на городских площадях и улицах в двух дисциплинах — прыжках в длину и прыжках с шестом. Благодаря открытому формату посмотреть их могли все желающие — жители города и туристы. Кроме того, в программу вошли развлечения, конкурсы и спортивное шоу.