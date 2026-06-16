21 выпускник Калининградской области сдал ЕГЭ на 100 баллов по химии, истории и литературе

химии, истории и литературе. Эти предметы 1 июня сдавали около 1,7 тысячи человек. По результатам проверки 21 выпускник получил максимальные 100 баллов.
По химии стобалльниками стали 9 человек. Ещё 99 ребят набрали 90 баллов и выше, из них 11 — по 99 баллов. Средний тестовый балл по предмету составил 63.
По литературе максимальный результат показали 11 выпускников. Ещё 10 человек набрали 94 балла. Стобалльников в этом году столько же, сколько и в прошлом. Средний тестовый балл по литературе вырос на 2 балла и составил 61.
По истории единственный стобалльник в регионе — Рустам Султанов, выпускник школы № 1 Гурьевска. Ещё 27 ребят получили 91 балл и выше. Средний тестовый балл по истории вырос на 4 балла по сравнению с прошлым годом — до 63.
Министр образования области Светлана Трусенёва поздравила выпускников и их наставников: «Каждый такой результат — это история большого совместного труда учеников, их родителей и педагогов, а также целеустремлённости и таланта выпускников».