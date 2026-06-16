Три четверти бюджета Ростовской области направили на социальную сферу

Более 75% расходов консолидированного бюджета Ростовской области в первом квартале 2026 года пришлось на социальную сферу. По этому показателю регион вошел в число наиболее социально ориентированных субъектов России. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».