Рак груди без единого симптома выявили у нижегородки во время диспансеризации

По словам медиков, пациентка долгое время отказывалась от маммографии. Она считала обследование лишним, поскольку не испытывала боли и не замечала никаких тревожных симптомов. Однако во время очередного профилактического осмотра врачи рекомендовали пройти исследование и убедили женщину не откладывать его.