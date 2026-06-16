Адвокат сказала, можно ли выселить мужа из купленной в браке квартиры

По статье 23 Кодекса о браке и семье имущество, которое муж и жена нажили в период брака (вне зависимости от того, на кого именно из супругов оно было куплено или кем были внесены деньги), является общей совместной собственностью. У супругов есть равные права на владение, пользование, распоряжение данным имуществом. Если иной не предусмотрено брачным договором.