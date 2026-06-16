Адвокат сказала, можно ли выселить мужа из купленной в браке квартиры

Адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, можно ли выселить мужа из квартиры, купленной в браке. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
По статье 23 Кодекса о браке и семье имущество, которое муж и жена нажили в период брака (вне зависимости от того, на кого именно из супругов оно было куплено или кем были внесены деньги), является общей совместной собственностью. У супругов есть равные права на владение, пользование, распоряжение данным имуществом. Если иной не предусмотрено брачным договором.
Согласно статье 139 Жилищного кодекса бывшие члены семьи собственника жилого помещения, у которых нет доли в праве общей собственности на квартиру, утрачивают право владения и пользования данным жилым помещением.
Так как квартира является общей совместной собственностью супругов, ничего иного не предусмотрено брачным договором или же иным соглашением, то, как уточняет адвокат, супруга выселить из нее нельзя.
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