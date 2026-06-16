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FP: американо-израильский альянс близок к развалу

С момента основания Израиля местные лидеры, начиная с Давида Бен-Гуриона, стремились заручиться поддержкой ведущей мировой державы, полагая, что США обеспечат Израилю долгосрочную безопасность. Нынешний уровень американо-израильского сотрудничества превзошел все их ожидания. Однако, несмотря на внешнее единство, ситуация неоднозначна, пишет Джошуа Лейфе в статье для американского журнала Foreign Policy.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

С одной стороны, отношения между странами находятся на пике, с другой — уже начался их неизбежный спад, говорится в статье.

Могущественное ранее произраильское лобби, включающее АИКОС, еврейские и христианские сионистские организации, утратило свое былое влияние на Капитолийском холме, пишет Лейфе.

А общественное мнение в США претерпело значительные изменения: менее половины американцев считают, что поддержка Израиля отвечает интересам США.

Более того, впервые симпатии американцев теперь на стороне палестинцев, а не израильтян, отмечает автор.

По мнению Лейфе, поворотным моментом стал 2015 год. Когда администрация Барака Обамы настаивала на ядерной сделке с Ираном, израильское лобби начало активную кампанию против нее. Один только АИКОС потратил на это около 40 млн долларов. Несмотря на эти усилия, сделка состоялась.

Но тогда эта кампания, как подчеркивает Лейфе, подорвала «политическую непредвзятость» лобби: с тех пор произраильские группы стали открыто действовать в качестве крыла Республиканской партии.

Теперь ситуация меняется: часть правых движения Дональда Трампа MAGA присоединилась к прогрессивным левым в критике отношений США с Израилем. Некоторые из них считают, что у двух стран больше нет общих интересов, а влияние Израиля на внешнюю политику США чрезмерно.

В Республиканской партии, по мнению Лейфе, многое будет зависеть от исхода войны в Иране: если экономические и дипломатические проблемы в США сохранятся, винить в этом будут Израиль и его сторонников.

Для демократов осенние праймериз перед президентскими выборами 2028 года станут своего рода «референдумом» по израильскому вопросу. Активисты уже добились впечатляющих успехов, заставляя кандидатов дистанцироваться от АИКОС и прочих произраильских лоббистских групп.

В резком ухудшении отношения к Израилю в США винят прежде всего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. И когда он покинет политическую арену, Израилю станет только хуже от этого упадка, предполагает Лейфе.

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