FP: американо-израильский альянс близок к развалу

С одной стороны, отношения между странами находятся на пике, с другой — уже начался их неизбежный спад, говорится в статье.
Могущественное ранее произраильское лобби, включающее АИКОС, еврейские и христианские сионистские организации, утратило свое былое влияние на Капитолийском холме, пишет Лейфе.
Более того, впервые симпатии американцев теперь на стороне палестинцев, а не израильтян, отмечает автор.
По мнению Лейфе, поворотным моментом стал 2015 год. Когда администрация Барака Обамы настаивала на ядерной сделке с Ираном, израильское лобби начало активную кампанию против нее. Один только АИКОС потратил на это около 40 млн долларов. Несмотря на эти усилия, сделка состоялась.
Теперь ситуация меняется: часть правых движения Дональда Трампа MAGA присоединилась к прогрессивным левым в критике отношений США с Израилем. Некоторые из них считают, что у двух стран больше нет общих интересов, а влияние Израиля на внешнюю политику США чрезмерно.
В Республиканской партии, по мнению Лейфе, многое будет зависеть от исхода войны в Иране: если экономические и дипломатические проблемы в США сохранятся, винить в этом будут Израиль и его сторонников.
Для демократов осенние праймериз перед президентскими выборами 2028 года станут своего рода «референдумом» по израильскому вопросу. Активисты уже добились впечатляющих успехов, заставляя кандидатов дистанцироваться от АИКОС и прочих произраильских лоббистских групп.
В резком ухудшении отношения к Израилю в США винят прежде всего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. И когда он покинет политическую арену, Израилю станет только хуже от этого упадка, предполагает Лейфе.