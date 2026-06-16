FP: американо-израильский альянс близок к развалу

По мнению Лейфе, поворотным моментом стал 2015 год. Когда администрация Барака Обамы настаивала на ядерной сделке с Ираном, израильское лобби начало активную кампанию против нее. Один только АИКОС потратил на это около 40 млн долларов. Несмотря на эти усилия, сделка состоялась.