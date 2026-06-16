В Брянске отремонтируют улицу Добролюбова

Улицу Добролюбова отремонтируют в Брянске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Дорогу протяженностью 787 метров планируют обновить полностью. Работы начнут с ремонта наружных инженерных сетей и разборки старого покрытия. После этого специалисты уложат новый асфальт в два слоя.
Затем на улице обустроят тротуары, установят новые автобусные остановки, пешеходные ограждения и системы освещения. Дополнительные фонари появятся на пешеходных переходах. Для безопасности движения на дороге также сделают искусственные неровности.
На завершающем этапе специалисты установят новые дорожные знаки и нанесут разметку со световозвращающими элементами. Полностью завершить работы планируют в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.