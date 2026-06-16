Создан фотокатализатор для очистки промышленных стоков от гидразина

При облучении светом эти наноструктуры вырабатывают электрический ток, который заставляет соседние с ними молекулы гидразина расщепляться на воду и азот даже при очень низких концентрациях этого загрязнителя. По уровню КПД данный нанокатализатор превосходит уже существующие решения примерно на два порядка, что позволяет использовать его для очистки воды от гидразина в максимально широком наборе условий с минимальными расходами энергии и других ресурсов, подытожили ученые.