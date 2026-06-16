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В Ростовской области резервируют топливо для аграриев перед уборкой урожая

Перед уборочной кампанией — 2026 на Дону уже заготовлено более 57% дизеля и 56% бензина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области резервируют топливо под нужды аграриев в период уборочной кампании. Об этом заявила министр ЖКХ Донского региона Анна Касьяненко во время правительственного часа на заседании донского Заксобрания 16 июня.

По словам министра, в преддверии уборочной кампании аграрии обеспокоены поставками горюче-смазочных материалов. Первые сигналы о сложностях поступили еще в конце мая. Вопрос сразу доложили в Минэнерго и Минсельхоз России.

— Сейчас ситуация на ежедневном контроле губернатора. Региональные власти взаимодействуют с федеральными ведомствами, поставщиками и профильными структурами. Прорабатывается резервирование необходимых объемов топлива, — уведомила министр.

Уточняется, что всего аграриям на период с июня по август требуется 132 тысячи тонн дизельного топлива и 26,6 тысячи тонн автобензина. На данный момент заготовлено более 57% дизеля и более 56% бензина. Закупки продолжаются.

— Вместе с тем фиксируется рост стоимости нефтепродуктов и признаки дефицита. Основная причина — внеплановые остановки и снижение производительности крупных НПЗ. Минсельхозпрод области ведет ежедневный мониторинг цен. Вопрос остается на контроле губернатора.

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