Семь тысяч жителей Ростовской области оформили бесплатную парковку

Жители Ростовской области с инвалидностью (I и II групп, а также III группы при ограничениях передвижения) имеют возможность бесплатно парковаться на специально отведённых местах.
Уже свыше семи тысяч жителей области воспользовались данной льготой, направив обращения через единый портал государственных услуг. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства региона.
Право действует на автомобиль, на котором человек с инвалидностью передвигается в качестве водителя или пассажира.
Подать обращение удобнее всего онлайн или обратившись в многофункциональный центр.