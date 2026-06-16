СМИ: фрегат «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы в сторону британской яхты в Ла-Манше

Инцидент произошел во вторник около 11:40 по местному времени примерно в 20 морских милях (около 37 километров) к югу от острова Уайт, за пределами территориальных вод Соединенного Королевства. Экипаж яхты сообщил береговой охране, что российский фрегат произвел предупредительные выстрелы после сближения двух судов. Никто не пострадал, повреждений судна также не зафиксировано — яхта продолжила движение по своему маршруту.