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СМИ: фрегат «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы в сторону британской яхты в Ла-Манше

Фрегат ВМФ России «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь по гражданской яхте в Ла-Манше, сообщает The Telegraph. Инцидент произошел за пределами территориальных вод Великобритании, никто не пострадал.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в направлении гражданской яхты под британским флагом в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Инцидент произошел во вторник около 11:40 по местному времени примерно в 20 морских милях (около 37 километров) к югу от острова Уайт, за пределами территориальных вод Соединенного Королевства. Экипаж яхты сообщил береговой охране, что российский фрегат произвел предупредительные выстрелы после сближения двух судов. Никто не пострадал, повреждений судна также не зафиксировано — яхта продолжила движение по своему маршруту.

За действиями российского корабля наблюдали два патрульных корабля Королевского военно-морского флота Великобритании — HMS Mersey и HMS Tyne. После инцидента экипаж HMS Tyne направил к яхте моторную лодку для сбора информации о происшествии.

Представитель Министерства обороны Великобритании подтвердил изданию начало расследования: «Мы изучаем сообщения об инциденте в Ла-Манше».

Издание уточняет, что произошедшее не связано с захватом британскими военными судна Smyrtos. «Адмирал Григорович» находится у британских вод уже несколько недель, сопровождает «теневые» танкеры и дежурит вблизи ветропарка у побережья графства Саффолк.

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