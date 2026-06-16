В поселке Добринка Липецкой области мобильный интернет стал доступнее

Доступность мобильного интернета в поселке Добринка Липецкой области улучшили по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Работы провели в нескольких точках населенного пункта, сообщили в управлении цифрового развития региона.
Специалисты настроили оборудование так, чтобы сигнал распространялся дальше и лучше проходил внутрь зданий, в том числе через толстые стены. Кроме того, инженеры перенастроили сеть и антенны, чтобы связь стала устойчивее, а интернет — доступнее в разных частях поселка.
Благодаря этому мобильный интернет в поселке стал быстрее: его скорость достигает 50 Мбит/с. Также улучшилось качество голосовой связи: звонки теперь должны проходить в центр поселка, в районе детского парка, в основные социальные объекты, жилые дома, железнодорожную станцию и Добринский элеватор.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.