В поселке Добринка Липецкой области мобильный интернет стал доступнее

Специалисты настроили оборудование так, чтобы сигнал распространялся дальше и лучше проходил внутрь зданий, в том числе через толстые стены. Кроме того, инженеры перенастроили сеть и антенны, чтобы связь стала устойчивее, а интернет — доступнее в разных частях поселка.