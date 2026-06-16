Экс-директор пермских радиостанций вышел из логистического бизнеса

При этом он отметил, что продолжит развивать сеть радиостанций в Прикамье и курировать деятельность региональной и федеральной федераций кикбоксинга. Сергей Занин возглавлял АО «Эхо» (радио «Эхо Москвы в Перми») и Радио Sputnik Пермь, с 2018 года был депутатом городской думы Осы.