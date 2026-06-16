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Народные приметы на 17 июня: день идеален для свадебных хлопот

Сегодня стоит хорошо поработать в огороде.

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня Митрофан Навозник. В этот день традиционно удобряли землю в полях и огородах. По поверью, если не лениться, удобряя почву на Митрофана, урожай будет хорошим. Особенно тщательно ухаживали и за домашней скотиной: чистили хлев, сытно кормили животных, чтобы они были здоровыми и принесли хорошее потомство.

Этот день подходит для сбора целебных трав и кореньев, их сила сегодня возрастает. Собирать сырье для лечебных настоев и травяных сборов лучше ранним утром, пока не испарилась роса.

Благоприятен день и для подготовки к свадьбе, если свадебные хлопоты провести сегодня, брак будет крепким и счастливым.

Сегодня нельзя лениться, иначе удача отвернется. Не стоит начинать новые дела: всё может обернуться крахом.

Народные приметы на 17 июня:

— с утра идет дождь — к обилию грибов и ягод;

— роится много комаров и мошек — к теплой погоде;

— птицы молчат — к сильным осадкам.

— лягушки квакают после заката — лето будет теплым.

Источник: iz.ru.