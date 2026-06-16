Народные приметы на 17 июня: день идеален для свадебных хлопот

По народному календарю сегодня Митрофан Навозник. В этот день традиционно удобряли землю в полях и огородах. По поверью, если не лениться, удобряя почву на Митрофана, урожай будет хорошим. Особенно тщательно ухаживали и за домашней скотиной: чистили хлев, сытно кормили животных, чтобы они были здоровыми и принесли хорошее потомство.