Народные приметы на 17 июня: день идеален для свадебных хлопот

По народному календарю сегодня Митрофан Навозник. В этот день традиционно удобряли землю в полях и огородах. По поверью, если не лениться, удобряя почву на Митрофана, урожай будет хорошим. Особенно тщательно ухаживали и за домашней скотиной: чистили хлев, сытно кормили животных, чтобы они были здоровыми и принесли хорошее потомство.
Этот день подходит для сбора целебных трав и кореньев, их сила сегодня возрастает. Собирать сырье для лечебных настоев и травяных сборов лучше ранним утром, пока не испарилась роса.
Благоприятен день и для подготовки к свадьбе, если свадебные хлопоты провести сегодня, брак будет крепким и счастливым.
Сегодня нельзя лениться, иначе удача отвернется. Не стоит начинать новые дела: всё может обернуться крахом.
Народные приметы на 17 июня:
— с утра идет дождь — к обилию грибов и ягод;
— роится много комаров и мошек — к теплой погоде;
— птицы молчат — к сильным осадкам.
— лягушки квакают после заката — лето будет теплым.
Источник: iz.ru.