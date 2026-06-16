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Почти два миллиона рублей вернули жительнице Большемурашкинского округа после вмешательства прокуратуры

Женщина лишилась денег из-за мошенников.

По иску прокуратуры Большемурашкинского муниципального округа удовлетворены требования о возмещении денежных средств в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей, похищенных мошенниками у местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в своем макс-канале.

Прокуратурой Большемурашкинского округа был установлен факт хищения денег у местной жительницы, которая является пенсионером и инвалидом второй группы.

Как установило следствие, потерпевшая, введенная злоумышленниками в заблуждение, перевела на указанный счет свои сбережения в размере 1,8 млн рублей. После этого были установлены личности владельцев банковских счетов.

«В целях восстановления нарушенных прав пенсионерки, относящейся к социально уязвимой категории граждан, прокуратурой Большемурашкинского округа в суд направлено исковое заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения», — говорится в сообщении.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Напомним, что бухгалтера нижегородской организации признали виновной в мошенничестве.