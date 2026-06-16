Почти два миллиона рублей вернули жительнице Большемурашкинского округа после вмешательства прокуратуры

По иску прокуратуры Большемурашкинского муниципального округа удовлетворены требования о возмещении денежных средств в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей, похищенных мошенниками у местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в своем макс-канале.