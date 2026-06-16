В нижегородских вузах вырастут цены на платное обучение

Цены на платное обучение в нижегородских вузах в 2026 году вырастут в среднем на 15%. Об этом.
на пресс-конференции nn.aif.ru. рассказал ректор Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова Никита Авралев.
«Понятно, есть рынок и инфляция. Кроме того, мы должны стремится исполнить майский указ президента РФ, согласно которому наш профессорско-преподавательский состав должен получать двойную среднюю зарплату по региону», — уточнил Никита Авралев.
В Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина повышение цен на платное обучение также произошло на уровне инфляции.
«Есть более дорогие программы, есть менее. В среднем цена за год обучения у нас составляет около 200 тысяч рублей. На педагогическом направлении — около 190 тысяч рублей», — добавила директор профориентации Мининского университета Галина Мельникова.
В 2026 году по ряду направлений подготовки на федеральном уровне ограничат количество мест внебюджетного приёма. «Но совокупное число внебюджетных мест в приемную кампанию 2026 года в Нижегородской области превышает 15 тысяч. Для сравнения, в 2025 году вузы региона приняли чуть более 10 тысяч человек на внебюджетные места», — рассказала заместитель министра науки и высшего образования Нижегородской области Любовь Широкова.
Напомним, двоих нижегородских школьников удалили с ОГЭ 16 июня.