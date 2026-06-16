В нижегородских вузах вырастут цены на платное обучение

В 2026 году по ряду направлений подготовки на федеральном уровне ограничат количество мест внебюджетного приёма. «Но совокупное число внебюджетных мест в приемную кампанию 2026 года в Нижегородской области превышает 15 тысяч. Для сравнения, в 2025 году вузы региона приняли чуть более 10 тысяч человек на внебюджетные места», — рассказала заместитель министра науки и высшего образования Нижегородской области Любовь Широкова.