«Почти вдвое»: стоимость нового кампуса БФУ в Калининграде выросла до 27,3 млрд рублей

Генеральным подрядчиком студенческого городка на улице Невского является компания «Монотек Строй». Цена контракта с ней составляла 15,6 миллиарда рублей. В конце мая организация подписала дополнительное соглашение с ППК «Единый заказчик», по которому стоимость увеличилась почти в два раза — до 27,3 миллиарда. В обосновании указаны в том числе повторное прохождение госэкспертизы и проверка достоверности сметы.