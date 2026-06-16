«Почти вдвое»: стоимость нового кампуса БФУ в Калининграде выросла до 27,3 млрд рублей

Стоимость нового кампуса БФУ имени Канта в Калининграде выросла до 27,3 миллиарда рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Генеральным подрядчиком студенческого городка на улице Невского является компания «Монотек Строй». Цена контракта с ней составляла 15,6 миллиарда рублей. В конце мая организация подписала дополнительное соглашение с ППК «Единый заказчик», по которому стоимость увеличилась почти в два раза — до 27,3 миллиарда. В обосновании указаны в том числе повторное прохождение госэкспертизы и проверка достоверности сметы.
По данным сайта госзакупок, стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 8,7 миллиарда рублей. Фактически оплачено — 17,7 миллиарда.
В мае техническую готовность кампуса БФУ имени Канта оценивали в 85%. На объекте работали 1200 человек. Ранее официальный срок исполнения контракта переносили на апрель 2027 года. Однако в университете говорили, что сдадут кампус до конца 2026-го.
В новом кампусе университета уже работают два административных корпуса. «Стекляшки» находятся перед главным зданием вуза на улице Невского. В первом здании обустроили «БФУ Экспо», во втором — многофункциональный центр. В январе 2026 года открывали два здания общежития.
Кроме того, на территории студенческого городка продолжается строительство корпусов Биомеда, Высшей школы философский и социальных наук, Института высоких технологий, конференц-комплекса, а также торговой улицы.