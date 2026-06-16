В донском Главке МВД назначили нового начальника отдела дознания

Известно, что Алексей Сидоров начинал с должности дознавателя в Ростове-на-Дону, затем почти 20 лет руководил отделом дознания в одном из городских подразделений. Награжден государственной и ведомственными наградами. Также имеет ученое звание и работает доцентом на кафедре уголовного права и уголовного процесса в местном университете.