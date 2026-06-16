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В донском Главке МВД назначили нового начальника отдела дознания

Полковника полиции Алексея Сидорова назначили начальником отдела дознания в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Главном управлении МВД России по Ростовской области назначили нового начальника отдела организации дознания. Им стал полковник полиции Алексей Сидоров, который служит в органах уже более 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Известно, что Алексей Сидоров начинал с должности дознавателя в Ростове-на-Дону, затем почти 20 лет руководил отделом дознания в одном из городских подразделений. Награжден государственной и ведомственными наградами. Также имеет ученое звание и работает доцентом на кафедре уголовного права и уголовного процесса в местном университете.

Руководство выразило уверенность, что новый глава отдела справится с поставленными задачами и продолжит работу на высоком профессиональном уровне.

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