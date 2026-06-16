РЖД зафиксировали рекордные отгрузки твердого топлива в порты ЮФО и СКФО

Майская погрузка каменного угля на инфраструктуре монополии в целом выросла почти на пять процентов год к году, достигнув отметки в 28 млн тонн. Что касается общей загрузки магистралей, то за январь-май 2026 года совокупный объем транспортировки составил 458,7 млн тонн, что на 1,4% уступает результату пяти месяцев годичной давности. Перевалка непосредственно в Азово-Черноморском бассейне за отчетный период увеличилась до 108,5 млн тонн (прирост 3,1%), а грузооборот портов Каспия и вовсе показал скачок в 51,7%, преодолев планку в 4,3 млн тонн. В то же время сегмент коксующегося сырья продемонстрировал спад на 11,5%, сократившись до 3,8 млн тонн, тогда как транспортировка каменного угля осталась практически идентичной прошлогодней — 138,4 млн тонн (плюс 0,1%).