В Тамбовской области состоится гастрономический фестиваль «Мордовская каша»

Гастрономический фестиваль «Мордовская каша» пройдет 27 июня в рабочем поселке Мордово Тамбовской области, сообщили в администрации Мордовского муниципального округа. Мероприятие организуют при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».
На ярмарочных рядах «Выбирай свое» местные производители представят свою продукцию, а мастера — сувениры и изделия ручной работы. Кроме того, в центре поселка разместят детские аттракционы и стилизованные тематические площадки. Для юных гостей организуют шоу мыльных пузырей. Также у них будет возможность сделать аквагрим.
«Этот масштабный и долгожданный праздник обещает быть еще более насыщенным, чем обычно. Помимо уже полюбившихся традиционных локаций, развлечений, мастер-классов, конкурсов и соревнований на совещании представили и новые, интригующие идеи, обещающие сделать фестиваль еще более вкусным и интересным», — отметили в администрации Мордовского муниципального округа.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.