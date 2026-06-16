При этом за неделю с 8 по 14 июня жертвами паукообразных кровопийцев стали 135 человек. По сравнению с предыдущей семидневкой клещи стали реже кусать воронежцев (на 10 процентов). С 1 по 7 июня пострадали 150 жителей нашего региона.