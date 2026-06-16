Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клещи стали реже кусать воронежцев

Недельный показатель понизился на 10 процентов.

Источник: Комсомольская правда

1 127 жителей Воронежской области укусили клещи в 2026 году. Информация об этом размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

При этом за неделю с 8 по 14 июня жертвами паукообразных кровопийцев стали 135 человек. По сравнению с предыдущей семидневкой клещи стали реже кусать воронежцев (на 10 процентов). С 1 по 7 июня пострадали 150 жителей нашего региона.

В местах массового пребывания и отдыха населения специалисты обработали 1 254,7 гектара, в их числе 323,45 гектара в летних лагерях. При обследовании территорий клещи на обработанных территориях не обнаружены.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.