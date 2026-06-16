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Жители Советска обнаружили на улице тело мужчины

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Источник: Клопс.ru

В Советске прохожие обнаружили на улице тело мужчины. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Лежащего на улице человека без признаков жизни нашли 15 июня на ул. Пятницкого недалеко от дома № 6. Очевидцы позвонили в экстренные службы. На место выехали полицейские и следователь регионального СКР.

Личность погибшего установили — это 43-летний местный житель, который страдал приступами эпилепсии. По предварительным данным, ему стало плохо на улице, он упал и умер.

Как пояснили в региональном СКР, по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Для выяснения точной причины смерти советчанина назначено судебно-медицинское исследование. По результатам будет принято процессуальное решение.