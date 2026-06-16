В поселке Радица-Крыловка Брянской области отремонтируют Лесную улицу

Участок Лесной улицы протяженность 1,2 км отремонтируют в поселке городского типа Радица-Крыловка Брянской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Сначала на объекте приведут в порядок наружные инженерные сети и снимут старое дорожное покрытие. После этого специалисты приступят к укладке нового. Завершить все работы планируют в 2027 году.
Параллельно с ремонтом проезжей части благоустроят прилегающую территорию. Там укрепят обочины, сделают тротуары и искусственные неровности, а также установят новое уличное освещение и дорожные знаки. Кроме того, специалисты нанесут разметку со светоотражающими элементами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.