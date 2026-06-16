На Дону будут взимать плату за присоединение придорожных объектов к автотрассам

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли закон, предусматривающий пополнения Дорожного фонда региона новым источником финансирования — платой за присоединение объектов дорожного сервиса к автодорогам общего пользования областного и межмуниципального значения. Об этом сообщила пресс-служба донского парламента. Следующим этапом станет подготовка правительством региона документов, которые определят размер, условия и порядок платы.