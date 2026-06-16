Около 10 тысяч бюджетных мест выделено в нижегородских вузах на 2026 год

«При этом из школ региона в 2026 году выпустились чуть менее 13 тысяч человек. Практически три четверти наших выпускников смогут поступить на бюджетные места», — уточнила замминистра. — Мы слышим необоснованные опасения от абитуриентов и их родителей, что сейчас на внебюджетные места станет поступить сложнее. Это абсолютно не так, по крайней мере, в нашем регионе. Совокупное число внебюджетных мест в вузах Нижегородской области превышает 15 тысяч. Для сравнения, в 2025 году вузы региона приняли чуть более 10 тысяч человек на внебюджетные места".