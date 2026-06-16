Около 10 тысяч бюджетных мест выделено в нижегородских вузах на 2026 год

9675 бюджетных мест и более 15 тысяч внебюджетных мест доступны абитуриентам в нижегородских вузах в 2026 году. Об этом на пресс-конференции nn.aif.ru сообщила заместитель министра науки и высшего образования Нижегородской области Любовь Широкова.
«При этом из школ региона в 2026 году выпустились чуть менее 13 тысяч человек. Практически три четверти наших выпускников смогут поступить на бюджетные места», — уточнила замминистра. — Мы слышим необоснованные опасения от абитуриентов и их родителей, что сейчас на внебюджетные места станет поступить сложнее. Это абсолютно не так, по крайней мере, в нашем регионе. Совокупное число внебюджетных мест в вузах Нижегородской области превышает 15 тысяч. Для сравнения, в 2025 году вузы региона приняли чуть более 10 тысяч человек на внебюджетные места".
Любовь Широкова также напомнила, что приёмная кампания в вузы Нижегородской области официально стартует с 20 июня и завершается 25 июля.
Напомним, в нижегородских вузах вырастут цены на платное обучение.