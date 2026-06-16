Какой сегодня праздник: День русского кваса

День русского кваса отмечают ежегодно 17 июня. Праздник начали отмечать с 2009 года — его инициаторами стали производители кваса в Твери. Цель мероприятия — рассказать широкой публике о пользе и качестве напитка, популяризировать его среди населения. Похожий на квас напиток готовили ещё 8 тысяч лет назад в Древнем Египте и Вавилоне (его называли «цитос»). Первое упоминание на Руси относится к 989 году: киевский князь Владимир после крещения Руси повелел «раздать народу пищу, мёд и квас». Расцвет популярности пришёлся на XI век — тогда квас варили повсеместно. Его пили все сословия: от крестьян до царей. К XV веку существовало свыше 500 разновидностей кваса: белый, красный, сухарный, окрошечный, имбирный, калиновый, брусничный, с мятой и изюмом и т. д. Современные исследования подтверждают, что натуральный квас содержит витамины группы B (в т. ч. B₂ и B₁₂), фолиевую кислоту, тиамин, богат микроэлементами: селеном, марганцем, благодаря естественному брожению содержит пробиотики, полезные для пищеварения.
Всемирный день карате 17 июня, — это международный праздник, учрежденный Всемирной федерацией карате в 2017 году. Он приурочен к включению карате в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. Карате — боевое искусство, зародившееся на острове Окинава в XV-XVI веках. Слово «карате» переводится с японского как «пустая рука», что символизирует идею использования силы не оружия, а собственного тела. Карате сочетает техники защиты и нападения, а также представляет собой философию, которая учит самоконтролю, уважению к противнику и духовному совершенствованию. Сегодня карате практикуют более 100 миллионов человек в 190 странах мира.
День лейки призван напомнить о значении регулярного и правильного полива для здоровья растений, подчеркнуть роль садоводства и огородничества в жизни человека, а также привлечь внимание к бережному отношению к природным ресурсам (в т. ч. к воде). Лейка — инструмент с долгой историей. Первые упоминания о подобных приспособлениях относятся к 79 году нашей эры. Есть данные, что примитивные конструкции, напоминающие лейки, использовались ещё в Древнем Египте около 5 тысяч лет назад. Со временем лейка совершенствовалась: появились удобные ручки, длинные носики, рассеиватели и другие функциональные элементы.